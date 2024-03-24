الداخلية الكويتية تباشر بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، أنها باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية.

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وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان أن وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية ضد كل من تعرض بالمساس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة.

وشددت الوزارة على أنها لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك.

وشددت على أنها سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون.

المصدر: الرأي الكويتية