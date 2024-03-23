السفارة الروسية لدى ريغا: لاتفيا تجاهلت إدانة الهجوم الإرهابي في "كروكوس" وتعزية الشعب الروسي

أشارت السفارة الروسية لدى ريغا إلى أن سلطات لاتفيا لم تقدم تعازيها بشأن ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس، ما يمكن تفسيره بأن لدى لاتفيا معلومات عمن يقف وراء الجريمة.

وذكرت السفارة عبر قناة تلغرام أن "السلطات الرسمية في لاتفيا لم تكلف نفسها عناء تقديم التعازي لأسر الضحايا، ولا حتى إدانة الهجوم الإرهابي الغاشم".

ووقع هجوم إرهابي يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس سيتي" في منطقة مقاطعة موسكو، حيث اقتحمت مجموعة من المسلحين يرتدون ملابس مموهة المبنى الذي أقيمت فيه حفلة موسيقية وفتحوا نيران أسلحتهم على الموجودين بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وتعد لاتفيا من الدول التي تعتمد سياسة عدائية بشكل واضح ضد روسيا، وهي من أكثر الدول حماسة في دعم أوكرانيا وتنفيذ العقوبات الأوروبية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي