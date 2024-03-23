بعد موافقة الكونغرس.. بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي الشلل الحكومي في البلاد

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت قانون الموازنة الفيدرالية بعدما أقره الكونغرس وذلك لتفادي الشلل الحكومي.

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وتسمح هذه الخطوة من قبل بايدن للوكالات الفيدرالية بالاستمرار في العمل حتى شهر سبتمبر المقبل.

وقال بايدن في بيان إن "قانون التمويل الذي وقعته للتو يبقي الحكومة نشطة ويستثمر في الشعب الأميركي ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي".

ووقع بايدن على حزمة من مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار بعد أن أقر الكونغرس قبل ساعات فقط التشريع الذي طال انتظاره، مما أنهى التهديد بإغلاق جزئي للحكومة.

وأعلن الكونغرس الأمريكي في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي أعلن الاتفاق، في بيان، إنه "يأمل أن تتم إتاحة نص التشريع "في أقرب وقت ممكن"، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين".

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يسمح بمواصلة تمويل الأجهزة الفدرالية حتى نهاية سنة 2024 المالية، بقيمة نحو 1.2 تريليون دولار، وذلك في اليوم الأخير قبل الإغلاق الحكومي المحتمل.

وفي وقت سابق أعرب المشرعون عن كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، عن رغبتهما في تفادي الإغلاق الحكومي، حتى ليومي العطلة الأسبوعية.

ويضم التشريع التمويل لهيئة الجمارك وحماية الحدود بحجم 19.6 مليار دولار، و90 مليون دولار لوزارة الأمن الداخلي، و824.3 مليار دولار للبنتاغون، ليكون بإمكانها استمرار العمل حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تنتهي السنة المالية الجارية في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب + أ ب