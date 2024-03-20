الكونغرس يتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة ومنع إغلاقها جزئيا

أعلن الكونغرس الأمريكي عن التوصل إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، الذي أعلن الاتفاق، في بيان، إنه "يأمل أن تتم إتاحة نص التشريع "في أقرب وقت ممكن"، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين".

ولدى الكونغرس مساحة زمنية حتى الساعة 11:59 مساء الجمعة لتمرير الصفقة، وسيتعين على الأعضاء من كلا الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ التعاون من أجل تجنب إغلاق جزئي للحكومة، بحسب شبكة CNN.

ومن المرجح أن يحتاج جونسون إلى العديد من أصوات الديمقراطيين لتمرير التشريع، باعتبار أن العديد من اليمينيين يضغطون ضد مشروع القانون.

وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يمكن لأي عضو في المجلس المنقسم بفارق ضئيل أن يبطئ العملية، مما قد يجبر الحكومة الفيدرالية إلى تجاوز الموعد النهائي.

وأعلن جونسون في بيانه أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ بدأتا صياغة نص مشروع القانون، ليكون جاهزا للنظر من قبل مجلسي النواب والشيوخ، بكامل هيئتهما، في أقرب وقت ممكن.

وقال العضو الديمقراطي حكيم جيفريز: "في الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من عملية الصياغة، سيراجع الكونغرس حزمة الاعتمادات والنظر فيها، من أجل تمويل الحكومة وتلبية احتياجات دافعي الضرائب الأمريكيين".

كما أصدر زعيما مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل، بيانات بشأن الاتفاق. ورحب الرئيس جو بايدن في بيان خاص بأخبار الاتفاق.

وقال بايدن: "توصلنا إلى اتفاق مع قادة الكونغرس بشأن مسار المضي قدما فيما يتعلق بفواتير التمويل المتبقية للعام بأكمله"، مضيفا: "يعمل مجلسا النواب والشيوخ الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة يمكن طرحها على البرلمان بسرعة، وسأوقعها على الفور".

المصدر: CNN