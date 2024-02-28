"بوليتيكو": الكونغرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق يمنع الإغلاق الحكومي

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر يوم الأربعاء، أن قيادة الكونغرس الأمريكي توصلت إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وكتب مراسل الصحيفة على حسابه في منصة "إكس" نقلا عن مصدر قيادي كبير إن "زعماء الكونغرس توصلوا إلى اتفاق لتمويل الحكومة الأمريكية". وذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاقية قريبا.

وأعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يوم الثلاثاء، عن أمله في أن يكون الكونغرس "قريبا جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية التي ستتجنب الإغلاق الحكومي.

وبحسب شومر، فإن الإغلاق، الذي يمكن أن يبدأ جزئيا في وقت مبكر من الأول من مارس المقبل، من شأنه أن يعرض الاقتصاد والأمن الأمريكيين للخطر، و"يسبب ألما لا يوصف للشعب الأمريكي".

وفي يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن تشريعا لتمديد التمويل الحكومي مؤقتا حتى مارس المقبل. ويتضمن القرار المؤقت تخصيص الأموال لبعض الإدارات الفيدرالية حتى الأول من مارس، وللأخرى حتى 8 مارس.

وفي وقت سابق، توصل رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى اتفاق لتمويل العمل الحكومي بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، والتي بدأت في الولايات المتحدة في أكتوبر 2023.

واضطر المشرعون إلى الموافقة على قرار مؤقت، وهو الثالث منذ بداية العام المالي الحالي، لأن أعضاء الكونغرس في الكابيتول لم يكن لديهم الوقت الكافي لتمرير موازنة شاملة قبل الإغلاق.

المصدر: RT