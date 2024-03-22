مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لمواصلة تمويل عمل الإدارة

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يسمح بمواصلة تمويل الأجهزة الفدرالية حتى نهاية سنة 2024 المالية، بقيمة نحو 1.2 تريليون دولار، وذلك في اليوم الأخير قبل الإغلاق الحكومي المحتمل.

وصوت إلى جانب مشروع القانون، يوم الجمعة، 286 نائبا مقابل 134 صوتا ضده.

وبعد مصادقة مجلس النواب على التشريع، من المتوقع أن يصوت عليه مجلس الشيوخ.

ولا يزال خطر الإغلاق الحكومي قائما، حيث من غير المعروف ما إذا سيتمكن مجلس الشيوخ من التصويت على التشريع في الساعات المتبقية من يوم الجمعة لتفادي الإغلاق.

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ويتضمن مشروع القانون تمويل عمل العديد من الأجهزة الحكومية والوزارات الأمريكية، بما فيها البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي والتعليم وغيرها.

وفي وقت سابق أعرب المشرعون عن كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، عن رغبتهما في تفادي الإغلاق الحكومي، حتى ليومي العطلة الأسبوعية.

ويضم التشريع التمويل لهيئة الجمارك وحماية الحدود بحجم 19.6 مليار دولار، و90 مليون دولار لوزارة الأمن الداخلي، و824.3 مليار دولار للبنتاغون، ليكون بإمكانها استمرار العمل حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث تنتهي السنة المالية الجارية في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات