الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته خلال نشاط عسكري للواء أفريم في الضفة الغربية.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مقتل الجندي حدث خلال نشاط عسكري للواء أفريم في الضفة الغربية".

وأضاف: "الجندي إيلاي ديفيد غارفينكل 21 سنة، مقاتل في وحدة دوفدفان، سقط أمس (الجمعة) أثناء نشاط عملياتي للواء أفريم خلال الاشتباك قرب رام الله".

وأصيب 7 جنود إسرائيليين في اشتباكات مع مسلح فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية، يوم أمس، وتم قتل منفذ العملية بقصف من مروحية.

هذا وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "ضابطا من قوات الاحتياط أصيب بجروح خطيرة في عملية مستشفى الشفاء في غزة، وفي حادثة وقعت في منطقة لواء أفريم أمس، قرب قرية دير بزيع أصيب ضابط ومقاتل من كتيبة الرام بجروح خطيرة، وأصيب خمسة مقاتلين آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة".

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وفي معركة شمال قطاع غزة، أصيب أمس "ضابط قتالي احتياطي يعمل كباحث ميداني في الوحدة 504 بجروح خطيرة". فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، حصيلة عملياته العسكرية المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمال القطاع، مشيرا إلى أنه قتل 170 شخصا واعتقل 800 آخرين للتحقيق معهم.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ169، يستمر القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT