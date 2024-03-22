الجيش الإسرائيلي يطارد شخصا أطلق النار على حافلة غرب رام الله (صورة)

استهدفت عملية إطلاق نار اليوم الجمعة حافلة إسرائيلية قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية، ويعمل الجيش الإسرائيلي على مطاردة مطلق النار.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن قوات الجيش تطارد المشتبه به الذي أطلق النار على حافلة صغيرة إسرائيلية بين مستوطنتي دوليف وتالمون في بنيامين، مبينة أنه تم إرسال طائرة هليكوبتر قتالية إلى مكان الحادث.

وأكدت أنه لم تقع إصابات، وأن الأضرار اقتصرت على الحافلة الصغيرة.

المصدر: RT