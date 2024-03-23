الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة عملياته في مجمع الشفاء الطبي

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، حصيلة عملياته العسكرية المستمرة في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمال القطاع، مشيرا إلى أنه قتل 170 شخصا واعتقل 800 آخرين للتحقيق معهم.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "قواته تواصل بالتعاون مع الشاباك القيام بعمليات ميدانية دقيقة في مستشفى الشفاء، حيث تم القضاء على عشرات الإرهابيين خلال اليوم الماضي في معارك برية وغارات جوية".

وأضاف البيان أن "القوات قضت حتى الآن على أكثر من 170 إرهابيا في منطقة المستشفى، واستجوبت أكثر من 800 مشتبه به، وعثرت على العديد من الأسلحة والبنية التحتية".

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه "خلال اليوم الماضي، قصفت طائرات سلاح الجو حوالي 35 هدفا في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك مراكز قيادة العمليات، والمواقع العسكرية، والبنية التحتية، بالإضافة إلى أهداف تساعد عمليات القوات البرية للجيش الإسرائيلي".

بدوره، حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الجريمة المنظمة ضد مجمع الشفاء الطبي التي يرتكبها جيش الاحتلال بوحشية".

وقال إن "الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف وتدمير مباني مجمع الشفاء الطبي فوق رؤوس الطواقم الطبية ومن بداخله، ونطالب دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بكل وحشية، والخروج من مربع الصمت، وممارسة دور عملي لوقف الحرب والمجازر المتواصلة بأشكال مختلفة".

المصدر: RT