مقتل 5 فلسطينيين شمال مدينة رفح والجيش الإسرائيلي يدمر المنازل قرب مجمع الشفاء

قتل خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية بأن "طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين".

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي "دمر وأحرق عدة منازل لعائلة القيشاوي، ومنازل لعائلة عرفات وأبوالعون وخلف والعشي والخزندار والجعفراوي وحسونة وقنيطة والصوراني وبكر وعجور وسكيك ومطر وعبدالسلام وأبو عجوة وأبو رمضان وبكر وعبد الهادي وفلفل في محيط مستشفى الشفاء (غرب غزة)، كما دمر عدة مبان داخل مستشفى الشفاء".

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ169، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة.

المصدر: "وفا"+RT