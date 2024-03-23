مركز تنسيق التجارة البحرية البريطاني يؤكد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة اليمن

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO اليوم السبت تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة سواحل اليمن على بعد 23 ميلا شرق مدينة المخا .

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وأضاف مركز التنسيق في بيان: "تم إخطار منظمة التجارة العالمية البريطانية بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا شرق مدينة المخا في اليمن، لكن الخريطة المصاحبة تشير إلى نقطة تقع غرب المدينة الساحلية".

وأشار البيان إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وبحسب المركز فقد وقع الحادث الساعة 14:35 بتوقيت موسكو، حيث تلقت UKMTO معلومات بهذا الصدد وفقا للبيان من طرف ثالث لم تذكره وليس من طاقم السفينة.

هذا ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، تأتي الحادثة ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وتضامنا مع قطاع غزة، يستهدف الحوثيون (حركة "أنصار الله") سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

المصدر: تاس