"حارس الازدهار" يهب لمساعدة سفينة بريطانية تعرضت لصاروخ حوثي و"سينتكوم" يكشف مصير طاقمها

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) مغادرة طاقم سفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأشار بيان لـ"سينتكوم" إلى أن السفينة أصدرت إشارة استغاثة بعد إصابتها بصاروخ، واستجابت لها سفينة حربية تابعة لتحالف "حارس الازدهار" وكذلك سفينة تجارية.

Feb. 18 Summary of Red Sea Activities



Between 9:30 and 10:45 p.m., Feb. 18, two anti-ship ballistic missiles were launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward MV Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. One of the missiles struck the… pic.twitter.com/d6Ty7YTwcG — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 19, 2024

وأضافت "سينتكوم" أن "الطاقم تم نقله إلى ميناء قريب على متن السفينة التجارية".

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وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم على سفينة "روبيمار" التابعة لشركة بريطانية والتي كانت ترفع علم بليز، أصبح الأكثر ضررا حتى الآن.

وكانت السفينة قد تعرضت لهجوم بصاروخين من قبل الحوثيين مساء 18 فبراير قبالة السواحل اليمنية جنوبي المخا.

المصدر: RT + وكالات