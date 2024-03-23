الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن قواتها حررت بلدة كراسنويه على محور دونيتسك، وذكرت أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 675 جنديا خلال اليوم الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك، ونتيجة العمليات الناجحة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين الوضع التكتيكي (لقواتنا) على خط المواجهة"، مضيفة أنه تم صد 4 هجمات مضادة للعدو على ذلك المحور.

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وفي ما يلي أبر ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

على محور كوبيانسك خسر العدو نحو 20 عسكريا

على محور دونيتسك بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 200 جندي

على محور أفدييفكا استولت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" مواقع أكثر ملاءمة، كما صدت 12 هجوما مضادا للعدو، الذي خسر نحو 350 عسكريا

على محور جنوب دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على خط المواجهة، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني نحو 65 جنديا

على محور خيرسون خسر العدو حوالي 40 عسكريا

تدمير قاذفتين لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" ومحطة رادار "بي-18" ورادار للإضاءة والمراقبة، كما أصيبت نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب وقوى ومعدات عسكرية أوكرانية في 149 منطقة

تدمير 171 طائرة أوكرانية بدون طيار وإسقاط 29 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع وVampire تشيكية الصنع.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية