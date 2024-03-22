ضربة مكثفة على موقع الطاقة و49 ضربة انتقامية وتحييد 8.7 ألف جندي.. حصاد الأسبوع للعملية الخاصة

أكدت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت اليوم الجمعة بمختلف أنواع الأسلحة منظومة الطاقة الأوكرانية، وذلك بعد أن شنت 49 ضربة خلال آخر أسبوع ردا على اعتداءات العدو على أراضي روسيا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي: "شنت القوات المسلحة الروسية اليوم ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر والأرض، وكذلك بطائرات مسيرة، على مواقع الطاقة والمجمع الصناعي العسكري ومراكز السكك الحديدية والترسانات وأماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

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وأضاف التقرير أن الضربة أدت إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

وحسب الدفاع الروسية، فقد "تم تدمير المعدات العسكرية والأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من دول "الناتو"، كما تم تعطيل عملية نقل احتياطيات العدو إلى خط المواجهة، وإصابة وحدات من القوات الأوكرانية والمرتزقة في المناطق التي تستعيد فيها القدرة القتالية".

وأكد التقرير أنه تم تحقيق كل أهداف الضربة المكثفة المذكورة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه في الفترة من 16 إلى 22 مارس، نفذت القوات الروسية 49 ضربة انتقامية بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من الجو، بما فيها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، ومنظومات الصواريخ والطائرات بدون طيار، وذلك "ردا على قصف أراضينا ومحاولات اختراق البلدات الحدودية الروسية والاستيلاء عليها".

وأوضح التقرير أنه نتيجة هذه الضربات، أصيبت مراكز صنع قرار للقوات الأوكرانية، ومرافق للبنية التحتية للمطارات، وورش لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية، ومستودعات لتخزين الطائرات بدون طيار والقوارب المسيرة، وقواعد لوجستية، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات العمليات الخاصة والمرتزقة الأجانب.

وكشف تقرير الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 8745 شخصا خلال أسبوع، وفي ما يلي أبرز نقاط التقرير:

على محور كوبيانسك تم صد 13 هجوما مضادا للعدو الذي خسر نحو 400 جندي وثلاث دبابات ومعدات عسكرية أخرى

صد كل الهجمات التي قام بها المسلحون الأوكرانيون في محاولة للتسلل إلى المناطق الحدودية لمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3000 من العسكريين وعناصر التنظيمات الإرهابية الأوكرانية و7 دبابات وعشرات القطع من المعدات العسكرية الأخرى.

على محور دونيتسك، حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" محطة ألاباستروفيا لسكك الحديد وحسنت الوضع على الخط الأمامي، كما صدت 10 هجمات مضادة للعدو الذي خسر أكثر من 1885 عسكريا و6 دبابات وعددا من المدرعات قطع المدفعية الميدانية ومستودعات الذخيرة الميدانية

على محور أفديفسكا، حررت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" بلدتي أورلوفكا وتونينكويه في أراضي دونيتسك، كما صدت 42 هجوما مضادا وأوقعت خسائر في صفوف العدو تبلغ نحو 2195 جنديا

على محور جنوب دونيتسك، حررت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بلدة ميرنويه بمقاطعة زابوروجيه، وحسنت الوضع التكتيكي على الخط الأمامي، كما صدت 5 هجمات مضادة وقامت بتحييد أكثر من 935 عسكريا أوكرانيا

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو أكثر من 330 جنديا

تدمير مروحية "مي-8" واعتراض صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلهما لشن هجمات على أهداف أرضية، و156 من راجمات الصواريخ HIMARS وVampire و"غراد" و"أولخا" و"أوراغان"، إضافة إلى 992 طائرة بدون طيار

المصدر: وزارة الدفاع الروسية