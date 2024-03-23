 
مباشر

الخارجية الليبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

أخبار العالم

الخارجية الليبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو
Gettyimages.ru
التضامن مع روسيا والشعب الروسي أمام السفارة الروسية في مينسك - بيلاروسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7qt

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة الليبية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري في ضواحي موسكو وتسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وفي بيان لها قالت الخارجية الليبية: "تدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا بأشد عبارات الإدانة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بالعاصمة الروسية موسكو وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين".

الخارجية الليبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكوبيان شديد اللهجة من الخارجية الليبية بعد الهجوم الإرهابي في كراسنوغورسك

وأضاف الييان: كما تجدد وزارة الخارجية الليبية رفض دولة ليبيا المبدئي لكافة أشكال الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين، وتعبر عن تعاطفها ومواساتها للشعب الروسي وذوي الضحايا وتتقدم بخالص التعازي لحكومة روسيا الاتحادية".

وقد أعرب عدد من الدول العربية عن إدانته للهجوم الذي طال مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء يوم الجمعة 22 مارس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وفي آخر الإحصائيات الروسية الرسمية، أعلنت السلطات مقتل أكثر من 60 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بالهجوم الإرهابي في مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء الجمعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)