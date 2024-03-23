الخارجية الليبية تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ضواحي موسكو

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة الليبية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري في ضواحي موسكو وتسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وفي بيان لها قالت الخارجية الليبية: "تدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا بأشد عبارات الإدانة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بالعاصمة الروسية موسكو وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين".

وأضاف الييان: كما تجدد وزارة الخارجية الليبية رفض دولة ليبيا المبدئي لكافة أشكال الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين، وتعبر عن تعاطفها ومواساتها للشعب الروسي وذوي الضحايا وتتقدم بخالص التعازي لحكومة روسيا الاتحادية".

وقد أعرب عدد من الدول العربية عن إدانته للهجوم الذي طال مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء يوم الجمعة 22 مارس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وفي آخر الإحصائيات الروسية الرسمية، أعلنت السلطات مقتل أكثر من 60 شخصا، بينهم 3 أطفال، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بالهجوم الإرهابي في مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء الجمعة.

المصدر: RT