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ألمانيا تكشف أعداد مرتزقتها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة

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ألمانيا تكشف أعداد مرتزقتها في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
Legion-Media
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أقرت الداخلية الألمانية بمشاركة نحو 21 ألمانيا بشكل مباشر أو غير مباشر في المواجهات العسكرية بمنطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة وزعمت أن 11 منهم مع الجانب الروسي و3 في صف كييف.

وقالت الداخلية في بيان ردا على طلب من صحيفة محلية حول هذا الأمر: "يوجد في الوقت الحالي 21 مواطنا ألمانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في الاشتباكات العسكرية على الجانب الأوكراني أو الروسي".

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ولفتت إلى أنه تم اكتشاف ارتباط هؤلاء بنشاطات متطرفة وأن لديها بيانات عن المشاركة المباشرة لـ14 منهم في الأعمال القتالية، 3 منهم يقاتلون على الجانب الأوكراني، و11 على الجانب الروسي.

وكشفت الداخلية الألمانية أنها على علم بمقتل مرتزقة ألمان موالين لأوكرانيا جراء الأعمال القتالية، ويقدر عددهم بأقل من 10.

يشار إلى أن الداخلية الألمانية تتحدث عن تواجد مواطنين ألمان في أوكرانيا فقط من بين الذين شاركوا سابقا في أنشطة متطرفة تابعة لجناح اليمين أو اليسار، وبالتالي فإن عدد المقاتلين الألمان على الأرجح أعلى من ذلك بكثير، بحسب البيان الذي كتبته صحيفة Berliner Zeitung نقلا عن بيان الداخلية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مرارا عن تصفية مرتزقة من دول الناتو وسجلت تواجدهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: نوفوستي

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