على حدود بيلغورود.. الجيش الروسي يدمر مجموعة أوكرانية مع مدفع هاوتزر (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية مجموعة تخريب أوكرانية على الحدود مع مقاطعة بيلغورود وتدمير مدفع هاوتزر أمريكي طراز إم777 كان بحوزتهم وذلك بعد قصف أوكراني عنيف طال المدنيين هناك.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو توضح تفاصيل عملية استهداف المجموعة التخريبية التابعة لقوات كييف مع تدمير مدفع "هاوتزر" الأمريكي الصنع في منطقة حرجية على المنطقة الحدودية.

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وقالت الوزارة: "خلال المعركة المضادة لبطاريات أسلحة العدو، تم تدمير طاقم العدو الذي تم تحديده على الفور بنيران مدفعية قوات مجموعة "الغرب" التابعة للجيش الروسي".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفادت الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت 8 قذائف صاروخية معادية من طراز Vampire فوق مقاطعة بيلغورود.

وقتلت امرأة في انفجار قذيفة أطلقتها القوات الأوكرانية وسقطت على أمتار قريبة منها في بيلغورود بحسب ما أفاد به حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته في "تلغرام".

المصدر: RT