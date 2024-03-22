قذيفة أوكرانية تسقط على امرأة وكلبها في أحد شوارع بيلغورود (فيديو+صور)

قتلت امرأة في انفجار قذيفة أطلقتها القوات الأوكرانية وسقطت على أمتار قريبة منها في مقاطعة بيلغورود بحسب ما أفاد به حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته في "تلغرام".

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "قتلت امرأة أثناء سيرها في الشارع مع كلبها أثناء هجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية. وانفجرت قذيفة بجانبها على بعد أمتار قليلة، وتوفيت على الفور متأثرة بجراحها".

وبحسب البيانات الأولية فقد أصيب شخصان: امرأة تعرضت لإصابة بشظية في ساقها، ورجل أصيب بجرح في الجمجمة. وتم نقلهما إلى مستشفى المدينة رقم 2.

كما أدى هذا القصف الأوكراني إلى تحطم نوافذ 31 شقة في 5 مباني، وأحد البيوت الخاصة، و4 مؤسسات طبية، وتضررت 12 سيارة، احترقت 4 منها بشكل كامل. وتعمل السلطات حاليا على تقييم حجم الأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت 8 قذائف صاروخية معادية من طراز Vampire فوق مقاطعة بيلغورود.

تلغرام

وبصورة شبه يومية، تعمد القوات الأوكرانية إلى استهداف المناطق السكنية الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة وبالصواريخ.

المصدر: RT