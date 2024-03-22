 
مباشر

قذيفة أوكرانية تسقط على امرأة وكلبها في أحد شوارع بيلغورود (فيديو+صور)

أخبار العالم

قذيفة أوكرانية تسقط على امرأة وكلبها في أحد شوارع بيلغورود (فيديو+صور)
تلغرام
وفاة امرأة في سقوط قذيفة أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغورود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7h1

قتلت امرأة في انفجار قذيفة أطلقتها القوات الأوكرانية وسقطت على أمتار قريبة منها في مقاطعة بيلغورود بحسب ما أفاد به حاكم المقاطعة الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته في "تلغرام".

وكتب غلادكوف في قناته على "تلغرام": "قتلت امرأة أثناء سيرها في الشارع مع كلبها أثناء هجوم جوي شنته القوات المسلحة الأوكرانية. وانفجرت قذيفة بجانبها على بعد أمتار قليلة، وتوفيت على الفور متأثرة بجراحها".

وبحسب البيانات الأولية فقد أصيب شخصان: امرأة تعرضت لإصابة بشظية في ساقها، ورجل أصيب بجرح في الجمجمة. وتم نقلهما إلى مستشفى المدينة رقم 2.

كما أدى هذا القصف الأوكراني إلى تحطم نوافذ 31 شقة في 5 مباني، وأحد البيوت الخاصة، و4 مؤسسات طبية، وتضررت 12 سيارة، احترقت 4 منها بشكل كامل. وتعمل السلطات حاليا على تقييم حجم الأضرار.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي اعترضت ودمرت 8 قذائف صاروخية معادية من طراز Vampire  فوق مقاطعة بيلغورود.

قذيفة أوكرانية تسقط على امرأة وكلبها في أحد شوارع بيلغورود (فيديو+صور)
تلغرام
عمال يزيلون أضرار القصف الذي استهدف مقاطعة بيلغورود اليوم

وبصورة شبه يومية، تعمد القوات الأوكرانية إلى استهداف المناطق السكنية الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة وبالصواريخ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا