نيجيريا: مقتل 23 جنديا في كمين "إرهابي"

أعلنت وزارة الدفاع في نيجيريا مقتل 23 جنديا وإصابة 17 آخرين ضمن كمين نصبه "إرهابيون" خلال عملية تمشيط نفذها الجيش في غرب البلاد.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الجمعة: "نفذ الجيش (عملية تمشيط) في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكن خلال انسحابه وقعت وحدة تابعة له في "كمين معقد" قتل خلاله 23 جنديا ".

وأضافت الوزارة أنه تم "تحييد حوالي 30 إرهابيا".

وأكدت أن العملية كان "هدفها طمأنة السكان الذين يتعرضون لانتهاكات من الجماعات الإرهابية المسلحة، من اغتيالات وابتزاز وسرقة ماشية".

وأشارت إلى أن "أكثر من 100 إرهابي أتوا في مركبات ودراجات نارية" هاجموا وحدة من الجيش بين بلدتي تيغي وبانكيلاري باستخدام "قنابل يدوية وسيارات انتحارية".

وأردفت "رغم الرد القوي، إلا أننا نأسف لسقوط 23 جنديا شجاعا في ميدان الشرف وإصابة 17 آخرين بجروح".

ووقع الهجوم في منطقة تيلابيري الواقعة في ما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو والمعروفة بأنها "معقل للجهاديين في منطقة الساحل".

ومنذ سنوات، تستهدف منطقة تيلابيري في النيجر بانتظام بهجمات من مجموعات مسلحة.

المصدر: أ ف ب