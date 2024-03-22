قال ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي سكوت ريتر، إن المرتزقة يتوجهون إلى أوكرانيا بشكل أقل فأقل لأن روسيا خلقت لهم جحيما في ساحة المعركة.

وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب: "لقد بدأ المرتزقة يدركون أن الحرب عبارة عن جحيم. يتقلص أكثر فأكثر عدد المرتزقة الراغبين بالمشاركة، في الاختباء من ضربات المدفعية الروسية مرات كثيرة دون أمل في البقاء على قيد الحياة. ويتقلص أكثر فأكثر فعلا عدد الراغبين في التوجه إلى أوكرانيا طوعا للتوقيع على مذكرة إعدامهم".

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ووفقا له، تستخدم القوات الأوكرانية، المرتزقة الغربيين في نفس المناطق التي تقاتل فيها الكتائب القومية الأوكرانية. السبب يكمن في أن كليهما مجرمون ولهما نفس العقلية ونمط التفكير.

وأشار الخبير إلى أن المرتزقة الأمريكيين يذهبون إلى أوكرانيا فقط من أجل المال – ولا توجد أية أفكار عقائدية بتاتا في مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وقال: "أين تكمن الفكرة الأوكرانية؟ إذا كانت في المواجهة مع روسيا، فهي إذن ليست فكرة أوكرانية، بل في إطار المواجهة مع روسيا بشكل عام. أو يؤيد الذين يتوجهون إلى أوكرانيا الأساليب الإجرامية؟ وهل هم من العنصريين أو النازيين؟ فإذن هم ليسوا من البشر، بل قمامة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

المصدر: نوفوستي