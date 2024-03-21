الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تحريض مباشر على الإرهاب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس، حول السماح لكييف باستخدام جميع أنواع الأسلحة هو تحريض مباشر على الإرهاب.

وقالت ماريا زاخاروفا إن "تصريح رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس بأن الولايات المتحدة يجب أن تسمح لأوكرانيا باستخدام جميع أنواع الأسلحة هو تحريض مباشر على الإرهاب".

وأوضحت: "هذا تحريض مباشر على الإرهاب!".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة قالت في مقابلة سابقة مع صحيفة "كييف بوست" إنها "تريد من الولايات المتحدة أن تسمح لأوكرانيا باستخدام جميع أنواع الأسلحة وجميع أنواع التكتيكات في الصراع".

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هذا وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي. فيما حذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن الاستمرار في ضخ الأسلحة في أوكرانيا ورفض التفاوض سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع ومزيد تدمير أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تؤيد مفاوضات السلام ولكن فقط إذا لم يكن ذلك بسبب نفاد ذخيرة العدو، موضحا أن موسكو ستنطلق من مصالحها بشأن أي قضايا مطروحة.

المصدر: نوفوستي