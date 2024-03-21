أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر اليوم الخميس، أن روسيا أنشأت نظاما لن يتمكن الناتو من منافسته في سباق تسلح محتمل.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة اليوتيوب "Judging Freedom": "لقد قامت روسيا ببناء صناعة عسكرية تتفوق على حلف شمال الأطلسي، ومن المضحك عندما يقول الناس إن التحالف يتوسع.. لقد ضموا فنلندا والسويد.. فكان رد روسيا على ذلك: حسنا، سننشئ 40 فرقة جديدة، وعشرات الألوية الجديدة - كش ملك، روسيا لديها الآن نظام يمكنها من خلاله القيام بذلك".

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وأشار ريتر إلى أن هناك حجة تقليدية في الولايات المتحدة مفادها أنهم يمولون أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا، لكن في الوقت نفسه، لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تتخيل أبدا أن موسكو ستكون قادرة على تحقيق ما تظهره اليوم.

وأوضح ريتر أنه لتبرير فشل الولايات المتحدة في رغبتها بتدمير روسيا بالعقوبات ودعم نظام كييف، يتم طرح الفرضية حول استراتيجية واشنطن الجديدة لإطلاق العنان لسباق التسلح من أجل حرمان موسكو من المال.

وأضاف ريتر: "لكن هذا لا يحدث.. هل تعلمون ماذا سيحدث، ومن سيفلس؟ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، لأن روسيا تقدمت كثيرا لدرجة أننا لا نستطيع مجاراتها بذلك".

وفي نوفمبر 2023، أفاد مصدر أوروبي رفيع المستوى بأن دول الاتحاد الأوروبي لم تسلم أوكرانيا سوى 300 ألف قطعة ذخيرة من أصل مليون قطعة كان من المخطط تسليمها، وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على الوفاء بوعده بتسليم مليون قطعة ذخيرة بحلول مارس 2024 في الوقت المناسب.

وفي يناير، نشرت وكالة "بلومبرغ" أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على إعطاء أوكرانيا نحو 600 ألف قذيفة فقط بحلول مارس، ومع ذلك وحتى تاريخ 1 مارس لم تكن هذه الشحنات قد سلمت بعد.

المصدر: نوفوستي