البنتاغون: قوات كييف مضطرة لاتخاذ قرارات استراتيجية صعبة بسبب نقص المساعدات الأمريكية

أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن أوكرانيا ستضطر إلى اتخاذ "قرارات استراتيجية صعبة" بسحب قواتها من مناطق معينة لتعزيز خطوطها الدفاعية بسبب نقص المساعدات الأمريكية.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي دوري: "نحن نعلم أن أوكرانيا مضطرة الآن إلى اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بسحب قواتها من مناطق معينة من أجل تعزيز خطوطها الدفاعية. وعليهم أن يتخذوا قرارات صعبة للغاية لأننا لا نستطيع تزويدهم بالأنظمة التي يحتاجون إليها لأننا لا نملك تفويضا من الكونغرس".

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واعتبرت أن أفضل طريقة لدعم كييف هي "حمل الكونغرس على اتخاذ إجراءات إضافية".

وأضافت: "لقد سمعتم وزير الدفاع الأمريكي الذي شكل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال بحسم شديدة إننا لن نسمح بأن تتعرض أوكرانيا للهزيمة. لكننا بحاجة إلى مساعدة من الكونغرس حتى تحصل أوكرانيا على ما تحتاجه".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: تاس