استخباراتي أمريكي سابق يحذر من نشوب حرب نووية إذا أرسلت فرنسا قواتها إلى أوكرانيا

حذر ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر من أن حربا نووية قد تنشب في غضون أيام قليلة إذا قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي أندرو نابوليتانو: "أريد أن يفهم الجميع أنه إذا ذهبت فرنسا إلى النهاية وأرسلت قواتها إلى أوكرانيا، فسوف ندخل في طريق حرب نووية، والتي يمكن أن تبدأ في غضون أيام قليلة".

إقرأ المزيد

وأعرب الصحفي نابوليتانو عن استغرابه من تصريحات ماكرون حول احتمال إرسال قوات، قائلا إنه لا يتخيل أن الفرنسيين يريدون حقا أن يستيقظوا ذات صباح ويروا باريس مدمرة.

وأعقب ريتر بحزن: "لن يستيقظوا".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أعلن في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي