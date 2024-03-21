بوتين والسيسي يشيدان بالتعاون الروسي المصري متعدد الأوجه

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعربا خلال محادثة هاتفية عن ارتياحهما للتعاون الروسي المصري الذي يتطور وفق الشراكة الاستراتيجية.

وقال الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري أجمع بحلول شهر رمضان المبارك.

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وجرى خلال المحادثة الإشارة مع التقدير والارتياح للتعاون الروسي المصري متعدد الأوجه والذي يتطور بنجاح بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية، ويجري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق متبادلة المنفعة في مختلف المجالات.

وأضاف الكرملين أنه تم التطرق إلى القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وفي منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعرب بوتين عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها القاهرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع الكرملين: "ومع الأخذ في الاعتبار العضوية الكاملة في "بريكس"، ستشارك مصر بنشاط في الأحداث التي تقام في إطار الرئاسة الروسية".

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وكان السيسي قد تقدم بخالص التهنئة إلى بوتين يوم الثلاثاء، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيا له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار".

المصدر: RT