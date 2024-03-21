كوليبا يدعو الناتو إلى العودة إلى التدريبات في أوكرانيا

ناقش وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الناتو العسكرية الأميرال روب باور، آفاق التعاون بين بلاده والحلف في مجال الصناعات الدفاعية.

ودعا كوليبا الحلف إلى زيادة المساعدة العسكرية، وكذلك العودة لممارسة التدريبات في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال باور إنه موجود في كييف ضمن أول وفد عسكري للحلف منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأفادت الخارجية الأوكرانية، بأن الأميرال باور اجتمع مع الوزير كوليبا في كييف.

وقالت الوزارة: "أشار كوليبا بشكل منفصل إلى أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا، ولا سيما تزويد دولتنا بأنواع بالغة الأهمية من الأسلحة والمعدات العسكرية. وناقش الجانبان خلال اللقاء، آفاق توفير التدريب القتالي للأفراد العسكريين الأوكرانيين والتعاون الوثيق بين الصناعات الدفاعية في أوكرانيا وحلفائها. ودعا كوليبا، الناتو إلى زيادة الدعم لكييف، بالأسلحة الفتاكة في المقام الأول، والعودة إلى ممارسة التدريبات في أوكرانيا، ونشر قواعد صيانة المعدات الحربية في أوكرانيا".

روسيا من جانبها، شددت مرات عديدة على أن توريد الأسلحة لأوكرانيا، لن يغير الوضع على ساحة القتال، وفقط سيطيل فترة القتال ويورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

المصدر: نوفوستي