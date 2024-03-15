بوريل: نهاية الصراع في أوكرانيا ستقررها الأشهر المقبلة

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن نهاية الصراع في أوكرانيا ستتقرر في الأشهر المقبلة، لذا لا ينبغي على الغرب ألا يتأخر في تقديم المساعدة العسكرية لكييف.

وأضاف بوريل في تصريح صحفي يوم الخميس: "في هذا الربيع وهذا الصيف وحتى الخريف سيتم تحديد (نتيجة) الحرب في أوكرانيا".

وأوضح أنه ناقش خلال اجتماعات في الولايات المتحدة العواقب المحتملة لانتصار روسيا، وزعم أن موسكو "لن تتوقف عند هذا الحد"، داعيا إلى الإسراع في تقديم المساعدة.

وقال مفوض السياسة الأوروبية إن "هذا ينطبق علينا أيضا. يجب أن نسرع. يجب أن نزيد دعمنا، وأن نفعل المزيد وبشكل أسرع. ولهذا السبب نعمل على زيادة قدرتنا الصناعية في قطاع الدفاع، ونفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف بوريل أن "العديد من المحللين يتوقعون هجوما روسيا كبيرا هذا الصيف، ولا يمكن لأوكرانيا انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية".

ويعتقد بوريل أنه إذا نجحت روسيا في أوكرانيا، "فسيكون لذلك عواقب وخيمة على أمريكا وعلى نظام التحالفات القائم حول الولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفا أنه في مثل هذا السيناريو، "لا يمكن لأي دولة أن تكون واثقة" من أن الولايات المتحدة "سوف تأتي لمساعدة أي حليف" يتعرض للهجوم.

وقال بوريل في حوار مع شبكة "PBS" التلفزيونية إن أوروبا غير قادرة على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة، ولن تحل محل أمريكا في هذا الشأن.

المصدر: نوفوستي