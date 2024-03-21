"هذا مستحيل".. كييف تعلق على تصريحات ماكرون حول إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

أكد رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عدم الطلب من دول أوروبية إرسال قوات لأوكرانيا وأن لدى بلاده ما يكفي من الجنود، وأن ما من دولة أوروبية موافقة على إرسال جنودها إلى ساحة القتال.

وقال شميغال في مقابلة مع صحيفة Pais الإسبانية معلقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لم نطلب قوات. لدينا قواتنا المسلحة وقوات الدفاع الخاصة بنا. ولدينا ما يكفي منها... ولا توجد دولة أوروبية واحدة موافقة على إرسال جنود منها إلى ساحة المعركة، لأن ذلك يعني أنهم ذاهبون إلى الحرب".

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وأضاف: "من الواضح للجميع أن هذا مستحيل في الوقت الحالي".

في 13 مارس الجاري، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الجيش الأوكراني يقول إن غياب نظام التناوب يقتل دوافعهم للقتال ويقوض الروح المعنوية، وبسبب النقص في الأشخاص، تم إلغاء إجازاتهم.

وفي أعقاب ذلك، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي الشروع بعملية التناوب على الجبهة.

وقبل ذلك، طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من سيرسكي، على خلفية وجود نقص في الأفراد والتعبئة المستمرة، باتباع نهج مختلف لتعبئة وتناوب الجيش من أجل إشراك ما يقرب من مليون شخص لم ينخرطوا مسبقا في القتال على الجبهة.

من جهته، قال ماكرون إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء".

المصدر: نوفوستي