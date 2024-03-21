خبير بريطاني: التخلي عن الدفاع النشط يؤكد اقتراب اختراق وشيك للجيش الروسي

قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، في مقابلة مع قناة Duran على يوتيوب، إن تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول التخلي عن استراتيجية الدفاع النشطة يدل على اختراق وشيك للجيش الروسي.

وأشار هذا الخبير البريطاني، إلى أن الأمر سيزداد سوءا بالنسبة للأوكرانيين على الجبهة، لأن الرئيس بوتين قال إن الجيش الروسي يبتعد بشكل تدريجي عن الدفاع النشط لصالح الهجوم.

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وأضاف ميركوريس: "يبدو أنهم (الروس) ينتقلون إلى موقع أكثر هجومية".

ووفقا له، بدأت تظهر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تقارير كثيرة جديدة، تشير إلى تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا. ووصف الخبير المناطق الواقعة في الجزء الأوسط من دونباس، بأنها المنطقة الرئيسية للهجوم التدريجي الروسي.

وقال الخبير: "أعتقد أنه يمكننا بالفعل القول إننا اقتربنا من رؤية اختراقات للجيش الروسي، في العديد من الأماكن".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي مقره الانتخابي، أن الجيش الروسي يتقدم يوميا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ويتخلى تدريجيا عن الدفاع النشط لصالح الهجوم.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن زمام المبادرة في جبهات القتال، تقع بشكل كامل بيد الجيش الروسي.

يوم أمس الأربعاء، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية العام، أكثر من 71 ألف عسكري و11 ألف قطعة من المعدات الحربية.

وشدد الوزير على أن خسائر الجيش الأوكراني، كانت أعلى بثلاث مرات تقريبا مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف شويغو أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالتمركز في خطوط دفاعية جديدة.

المصدر: نوفوستي