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شويغو يبحث مع قادة القوات المشتركة سير العملية العسكرية في أوكرانيا

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شويغو يبحث مع قادة القوات المشتركة سير العملية العسكرية في أوكرانيا
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عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعا في مقر مجموعة القوات المشتركة، استمع فيه من قادة القوات إلى تقاريرهم حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بحث الاجتماع الوضع على محاور القتال في منطقة العملية العسكرية، وطبيعة أداء العدو وتنفيذ القوات مهامها على المحاور الرئيسية".

وأضافت الوزارة أن شويغو بحث فعالية الاستطلاع والضربات الدقيقة، ومكافحة المدفعية المعادية.

المصدر: RT

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