بعثة الاتحاد الأوروبي تقول إن مروحية فرنسية دمرت طائرة مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر (فيديو)

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء، أن مروحية تابعة للبحرية الفرنسية دمرت طائرة مسيرة مقاتلة تابعة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر حماية منها للسفن التجارية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان صادر عن مقر "أسبيدس" في مدينة لاريسا اليونانية قوله: "اكتشفت مدمرة حربية فرنسية طائرة مسيرة تابعة للحوثيين المتحالفين مع إيران تحلق بالقرب من السفن التجارية".

وأضافت أن "المروحية التابعة للسفينة الحربية الفرنسية التي كانت تقوم بدورية في المنطقة، وجهتها المدمرة للاشتباك مع الطائرة المسيرة وتدميرها بمدفعها الرشاش".

وفي وقت سابق، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، "بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة" والتي تتولى إيطاليا قيادة قواتها.

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية قد حذرت الاتحاد الأوروبي من التورط عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، وجددت التأكيد على استمرار عمليات الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.

وفي أواخر فبراير الماضي، ذكرت وكالة أنباء ألمانيا أن الفرقاطة "هيسن" الموجودة ضمن المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للحلفاء، وأضافت الوكالة "هاجمت هيسن هذه المسيرة، لكن دون أن تتمكن من إسقاطها، وتبين لاحقا أنها ليست معادية".

كما أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيرتين في البحر الأحمر "بعد رصد هجمات متعددة لمسيرات مصدرها اليمن".

المصدر: RT