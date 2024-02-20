الجيش الفرنسي يعلن تدمير مسيرتين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيرتين في البحر الأحمر ليل الاثنين الثلاثاء، "بعد رصد هجمات متعددة لمسيرات مصدرها اليمن".

وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الأعمال تساهم في الأمن البحري لقناة السويس وصولا الى مضيق هرمز". وأتى ذلك غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين، على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، "بهدف حماية حركة التجارة وحرية الملاحة".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في بيان على منصة "إكس": "لقد وافقنا للتو في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية -أسبيدس-، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها".

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية قد حذرت الخميس الماضي، الاتحاد الأوروبي من التورط عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ضدها، وجددت التأكيد على استمرار عمليات الجماعة ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن الأمريكية والبريطانية.

المصدر: RT + فرانس برس