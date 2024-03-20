لندن: لن نرسل قواتنا للقتال في أوكرانيا

صرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأربعاء، بأن السلطات البريطانية لا تعتزم إرسال قواتها العسكرية للقتال في أوكرانيا.

وأضاف متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "لا توجد خطط لإرسال قوات للقتال جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأوكرانية"، وأوضح مكتب سوناك أنهم استبعدوا على الفور إمكانية "انتشار عسكري كامل" في أوكرانيا بعد بيان للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي الوقت نفسه، رحب متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بجهود الرئيس الفرنسي في مجال تقديم المساعدة لكييف.

وفي السياق ذاته، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أمس الثلاثاء، أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية يصل عددها بشكل أولي إلى نحو ألفي شخص لإرسالها إلى أوكرانيا.

وأكد ناريشكين أن القوات الفرنسية ستصبح هدفا مشروعا ذا أولوية لهجمات القوات المسلحة الروسية، مضيفا أن "هذا يعني أنها ستواجه مصير جميع الفرنسيين الذين جاءوا إلى أراضي العالم الروسي بالسيف".

وفي وقت سابق لم يستبعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. وأكد ماكرون في وقت لاحق تعليقا على هذه التصريحات أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".

وسبق أن شدد سيرغي ناريشكين على أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا "خطيرة للغاية"، معتبرا أنها تدفع إلى حافة حرب نووية".

كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق إن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري مباشر بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا.

المصدر: RT