شميغال: المساعدة المالية المقدمة من الغرب تكفي كييف للنصف الأول من العام فقط

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف لسوى النصف الأول من هذا العام.

وقال شميغال في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء: "في الخطة المالية، لدينا برنامج شامل من صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات، ولدينا برنامج Ukraine Facility من الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، ولدينا دعم من دول مجموعة السبع الأخرى والدول الشريكة - النرويج وهولندا واليابان… إنهم يساعدوننا كثيرا، وهذا يسمح لنا بالنجاة في النصف الأول من العام، أما في النصف الثاني فنعول على الدعم الأمريكي، وسنكون بحاجته لتغطية عجز ميزانيتنا".

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في 9 نوفمبر 2023، اعتمد البرلمان الأوكراني ميزانية أوكرانيا لعام 2024، والتي تنص على عجز قدره 43.5 مليار دولار ودين عام يزيد عن 220 مليار دولار, وتتوقع سلطات كييف تغطية معظم عجز الميزانية بمساعدة الحلفاء الغربيين.

وفي 20 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن طلب كييف للمساعدة الخارجية من الغرب في العام المقبل سيصل إلى 37.3 مليار دولار، وقد أشارت كييف مرارا وتكرارا إلى أنه بدون الدعم المالي من الشركاء، ستواجه البلاد أزمة اقتصادية.

ولا تزال السلطات الأوكرانية تنتظر موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على تقديم الدعم المالي لكييف.

المصدر: تاس