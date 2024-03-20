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خامنئي: قوة المقاومة أربكت الحسابات الأمريكية الخاطئة بشأن المنطقة

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خامنئي: قوة المقاومة أربكت الحسابات الأمريكية الخاطئة بشأن المنطقة
AFP
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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الأربعاء أن "صبر الشعب الفلسطيني وحركة "حماس" وكافة الفصائل في لبنان والعراق دمر الأمريكيين وحساباتهم في المنطقة".

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وأضاف علي خامنئي في كلمة له ألقاها بمناسبة رأس السنة الإيرانية: "أكثر من 30 ألف شخص يقتلون في غزة والغرب لا يرى في ذلك ضيرا، بل حتى يدعمه".

واستطرد خامنئي قائلا: "تشكيل جبهة المقاومة هو لمواجهة الظلم المستمر للمجرمين الصهاينة"، فـ "المقاومة أزاحت الستار عن قدراتها وأربكت حسابات العدو..قوة المقاومة أربكت الحسابات الأمريكية الخاطئة بشأن المنطقة".

وأشار المرشد الإيراني إلى أنه "الأعداء، منذ سنوات، يحاولون إضعاف الاقتصاد الإيراني بهدف إيصاله إلى الانهيار، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك".

المصدر: RT

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