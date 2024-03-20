الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1725 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 145 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تطهير بلدة كوزينكا الحدودية غربي روسيا بالكامل من مجموعات كييف التخريبية، والقضاء على 1725عسكريا وإسقاط 145 مسيرة أوكرانية بمختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا عززت قواتنا مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 85 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.

على محور بيلغورود صدت قواتنا جميع محاولات تسلل المجموعات الأوكرانية وطهرت بلدة كوزينكا بمقاطعة بيلغورود بالكامل من فلول المسلحين، وتم القضاء على 650 منهم وتدمير معداتهم وأسلحتهم وراجمتي Vampire MLRS.

على محور دونيتسك عززت قواتنا تحصيناتها وسيطرت على مواقع هامة وتم صد هجوم معاد في محيط بيلوغوروفكا في لوغانسك وبلغت خسائر العدو 420 عسكريا ودبابة ومعدات وآليات عسكرية ومدافع غربية ومنظومة صواريخ S300 ورادار USAAN/TPQ-50، ومحطتين إلكترونيتين Enklav-N، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات Strela-10، و4 مستودعات ذخيرة.

على محور أفدييفكا حررت قواتنا قرية أورلوفكا وحسّنت مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 7 هجمات معادية وقضت على 395 عسكريا ودمرت أسلحة ومدافع غربية ومدفعا مضادا للدبابات MT-12 Rapier وآليات ومركبات.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا من مواقعها وقضت على 110 عسكريين ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 65 عسكريا وأسلحة ومدافع غربية.

دمرت قواتنا مخازن للزوارق المسيرة ومنصة IRIS-T ألمانية للدفاع الجوي بمقاطعة أوديسا، وموقعا لتجميع المسيرات في محيط بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغوف شمال كييف.

أسقطت قواتنا 22 صاروخ HIMARS وVampire وصاروخ Tochka-U تكتيكيا، وصاروخا موجها مضادا للطائرات S-200، وصاروخ "باتريوت".

إسقاط 145 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية