بعد انتقادات الديمقراطيين له.. نتنياهو يعد خطابا عبر الفيديو للنواب الجمهوريين في الكونغرس

يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع خطابا عبر الفيديو لنواب الكونغرس الأمريكي الجمهوريين، بعد انتقادات الديمقراطيين له.

وقال المصدر: "من المتوقع أن يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمهوريين في مجلس الشيوخ غدا خلال مؤتمرهم المغلق عبر الفيديو".

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يشار إلى أن خطاب نتنياهو يأتي على خلفية دعم الجمهوريين له بعد انتقاده من قبل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.

دعا شومر الأسبوع الماضي إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، معتبرا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ضل طريقه" ويقف عائقا أمام السلام.

وقال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ: "في هذه المرحلة الحرجة، أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة لإفساح المجال أمام عملية اتخاذ قرار سليمة ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم برؤية حكومتهم وإدارتها"، معتبرا أن "تحالفا يقوده نتنياهو لم يعد يلبي حاجات إسرائيل بعد السابع من أكتوبر".

وأضاف شومر: "نتنياهو ضل طريقه وهو عقبة كبيرة أمام السلام ولقد خضع في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين".

المصدر: نوفوستي