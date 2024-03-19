ترامب: الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن بولندا بشرط تقديم الأعضاء مساهمات عادلة لحلف "الناتو"

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه مستعد للدفاع عن دول أوروبا الشرقية في حال تمت إعادة انتخابه، بشرط أن تفي الدول الأعضاء في حلف "الناتو" بالتزاماتها المالية في الحلف.

إقرأ المزيد

وأضاف ترامب في حديث لقناة " جي بي نيوز" ردا على سؤال حول استعداده للدفاع عن دول مثل بولندا، أجاب ترامب بالإيجاب، قائلا: "نعم، ولكن يتعين على الولايات المتحدة أن تدفع حصتها العادلة، وليس نصيب أي أحد آخر".

وأشار إلى أن الاستثمار في الحلف زاد منذ تصريحه الأخير بأنه لن يدافع عن أي دولة لا تدفع حصتها من مساهمات الدفاع الجماعي عن الحلف.

وتابع: "إنهم يقدمون مساهماتهم الآن بسبب التعليقات التي رأيتموها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لا أعرف إذا كنتم تعلمون، لكن الكثير من الأموال صبت في ميزانية الحلف منذ ذلك الحين".

ووفقا لترامب فقد أصبح حلف "الناتو" أقوى بفضل موقفه المتشدد تجاه المتخلفين عن سداد ديونهم، مشددا على أنه "يتوجب على الحلف الآن التعامل بأمانة مع الولايات المتحدة، لأنه لولاها لما كان الناتو موجودا".

وبحسب قوله قدمت الولايات المتحدة في السابق ما يصل إلى 90-100% من إجمالي تمويل الناتو، مضيفا: "كان ذلك غير منصف أبدا ولا تنسوا أن هذا التمويل مهم لباقي دول الحلف أكثر منا، فنحن يفصلنا محيط عن بعض المشاكل".

وقال ترامب في وقت سابق إن الولايات المتحدة يجب أن تمول أنشطة حلف شمال الأطلسي بشكل عادل، وألا تدفع حصة طرف آخر.

وفي وقت سابق أوضح ترامب أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي في يونيو 2025 لمناقشة مستقبله.

المصدر: تاس