ترامب: الولايات المتحدة لا يجب أن تدفع أكثر من حصتها في الناتو

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة يجب أن تمول أنشطة حلف شمال الأطلسي بشكل عادل، وألا تدفع حصة طرف آخر.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية البريطانية، أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تدفع حصتها العادلة، وليس حصة أي طرف آخر".

وأشار إلى أنه إذا بدأ أعضاء آخرون في الناتو بالمساهمة بحصة عادلة في ميزانية الحلف، فإن الولايات المتحدة ستظل وفية لالتزاماتها داخل الحلف.

وفي وقت سابق أوضح ترامب أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، فقد يعقد قمة لحلف شمال الأطلسي في يونيو 2025 لمناقشة مستقبل التحالف.

وفي حديثه أمام حشد من أنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، قال ترامب إنه عندما كان رئيسا، سأله رئيس "دولة كبيرة" في الناتو لم يذكر اسمها عما إذا كانت الولايات المتحدة ستوفر الحماية للحلف في حالة حدوث "هجوم" من قبل روسيا، فأخبره بأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك، لأن دول الناتو لا تخصص أموالا كافية للدفاع.

وأضاف أنه "سيدعمهم (الروس) للقيام بكل ما يريدون".

كما أعرب ترامب في وقت سابق عن عدم رضاه عن عمل الحلف وهدد بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.

المصدر: نوفوستي