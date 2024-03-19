كابينيت الحرب يجتمع لمناقشة الجولة الأولى من المفاوضات في قطر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس الوزاري الحربي المصغر اجتمع لمناقشة تفاصيل المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن أعضاء الوفد الذي عاد صباح الثلاثاء من المباحثات حول الصفقة في قطر، رئيس الموساد ديفيد برنياع واللواء نيتسان ألون، يجتمعان مع أعضاء مجلس الوزراء ويعطونهم تحديثا عن الجولة الأولى من المفاوضات.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الموساد ديفيد بارنياع عاد إلى إسرائيل بعد جولة مفاوضات في قطر حول تبادل الأسرى مع "حماس"، وبحسب قناة "إسرائيل 24" الإخبارية، فإن بارنياع عاد ومعه قائمة بأسماء 50 أسيرا ينتظر إطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع "حماس" بوساطة قطر، مشيرة إلى أنه استلم القائمة وعاد بها إلى إسرائيل.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده متفائلة "بحذر" تجاه المفاوضات الجارية بشأن هدنة غزة، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي إنفراجة في المفاوضات.

وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحافي: "لا يمكن أن نقول إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكننا متفائلون بحذر. لا يمكن أن نعلن أي نجاحات، ولكن لدينا أمل".

وقال إن الفرق الفنية تبحث الآن تفاصيل اتفاق محتمل بعدما ناقش المفاوضون الرئيسيون "القضايا الرئيسية". وأضاف المتحدث: "نحن الآن في مرحلة نتوقع فيها تقديم المقترح المضاد إلى (حماس)، لكن هذه ليست الخطوة الأخيرة في العملية".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي سيعرض مقترحا بهدنة مدتها 6 أسابيع في غزة على أن تطلق حركة حماس سراح 40 إسرائيليا من المحتجزين لديها.

من جهتها، أوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن زيارة الوفد الإسرائيلي للدوحة تأتي بعد 4 أيام من تلقي تل أبيب رد حماس عبر الوسطاء، ونقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الوفد قد حصل على تفويض من المجلس الوزاري المصغر بإجراء مفاوضات عامة.

وقالت إن الزيارة تأتي عقب مداولات في كل من مجلس الحرب الإسرائيلي والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) بشأن مقترح كانت حماس قدمته.

المصدر: RT