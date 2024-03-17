سموتريتش: على رئيس الموساد الذهاب إلى قطر لاغتيال هنية وقيادة الجيش الإسرائيلي فشلت في 7 أكتوبر

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئل سموتريتش أن على رئيس الموساد دافيد برنياع الذهاب إلى قطر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وليس لإجراء مباحثات معه.

وأكد سموتريتش في لقاء مع القناة 13 العبرية أن "هيئة الأركان الحالية (للجيش الإسرائيلي) فشلت تماما في السابع من أكتوبر(طوفان الأقصى) ويجب ألا تكون هي من يحدّد شكل الجيش الإسرائيلي المستقبلي".

وكان سموتريتش قد طالب السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع الوفد الإسرائيلي من المغادرة لحضور محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع "حماس" في قطر.

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وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سموتريتش قد دعا رئيس الوزراء إلى دخول الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي غزة وزيادة الضغط العسكري على الأهالي الفلسطينيين في القطاع، "حتى يتم تدمير حركة "حماس".

وقال نتنياهو اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية لن تجتاج مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل أن يتمكن المدنيون من المغادرة.

واتهم الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر، مجلس الوزراء الإسرائيلي بـ"سوء إدارة" الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب مع حركة حماس.

المصدر: RT