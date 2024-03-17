الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر يؤكد أن إسرائيل تخسر الحرب مع حركة حماس

اتهم الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر، مجلس الوزراء الإسرائيلي بـ"سوء إدارة" الحرب على غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب مع حركة حماس.

وأشار ساعر في مقابلة مع القناة 12 الاسرائيلية إلى "تعديلات" في الهجوم العسكري على قطاع غزة. وقال "يوما بعد يوم نبتعد عن النصر(على حماس).. كان يجب أن ندخل معبر رفح منذ وقت طويل.. لا توجد خطة منظمة، وفقا لما أفهمه، لتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، ولا توجد سيطرة على دخول المساعدات الإنسانية".

وقال ساعر إنه أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنذارا نهائيا: "إذا لم أدخل حكومة الحرب في غضون أيام قليلة، فسوف أستقيل".

وأوضح كذلك: "قلت إنني سأبقى في الحكومة طالما يمكنني التأثير في الاتجاه الصحيح.. أريد فرصة لمحاولة إحداث تأثير.. خارج مجلس وزراء الحرب، لا يمكنني التأثير".

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن واشنطن بدأت بتأخير بعض المساعدات العسكرية وأن إسرائيل قد تخسر الحرب مع حماس.

وقال الكاتب الإسرائيلي، يوفال نوح هراري، إن الأهداف السياسية لدى حماس، "واضحة تماما" وقد تحقق بعضها بالفعل، بينما في إسرائيل فهي "غامضة إلى غير موجودة".

وقال بمقالة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن "خلاصة القول: بدون أفق سياسي، ستهزمنا حماس".

المصدر: موقع واللاه العبري