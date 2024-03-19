شولتس يدلي بتصريح غير متوقع بشأن إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن المناقشات في ألمانيا حول إرسال صواريخ "توروس" المجنحة الطويلة المدى إلى أوكرانيا مثيرة للسخرية.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" (Handelsblatt) الألمانية عن شولتس قوله: "يجب أن أقول إن هذه المناقشات في ألمانيا لا يمكن أن تكون أكثر سخرية مما هي عليه. على الأقل نحن نتحدث عن تلك المتاحة للجمهور".

ووفقا لوسائل الإعلام الألمانية فإن شولتس منزعج من مطالبة الدول الأخرى له بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

وأكد المستشار الألماني أن برلين تزود كييف بما يكفي من الأسلحة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الأسبوع الماضي، أن الأغلبية من نواب الائتلاف الحاكم في ألمانيا صوتوا في البرلمان الأوروبي لصالح تزويد كييف بصواريخ كروز من طراز "توروس".

وفي وقت سابق وتعليقا على المحادثة المسربة بين ضباط رفيعي المستوى في الجيش الألماني وهم يناقشون هجمات على جسر القرم وإمكانية إرسال صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا الصواريخ الأمريكية ولا البريطانية يمكن تغير الوضع في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي