الجيش الإسرائيلي يكشف عن مناطق عملياته العسكرية في قطاع غزة حاليا (فيديو)

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن منطقة عملياته العسكرية في قطاع غزة، معلنا "قتل 50 وأسر 180 مشتبها في عملية مستشفى الشفاء".

وأكد الجيش في بيانه أن "نشاط قوات الجيش وجهاز الأمن العام، وقوات وحدة 13 للكوماندوز البحري ومجموعة القتال التابعة للواء 401 بقيادة الفرقة 162 في منطقة مستشفى الشفاء مستمر"، مبينا أنه "حتى الآن خلال النشاط في المستشفى قضى المقاتلون على ما يزيد عن 50 مسلحا، واعتقلوا حوالي 180 مشتبها بهم".

وأفاد بأنه "في وسط القطاع مجموعة القتال التابعة للواء الناحال تواصل نشاطها حيث قضى المقاتلون على مدار آخر أربع وعشرين ساعة على عدد من المخربين في المنطقة"، مبينا أنه "في منطقة القرارة الواقعة في مدينة خان يونس قضت مجموعة القتال التابعة للواء 7 وقوات سلاح الجو على مسلحين ودمروا بنى تحتية في المنطقة".

المصدر: RT