الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب أول في صفوفه شمال غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لجيش الدفاع الإسرائيلي على منصة "إكس" تغريدة كشف فيها خبر مقتل سيباستيان إيفان (51) عاما، من مدينة روش هاعين، في معارك شمال القطاع، وهو برتبة رقيب أول، وقائد في اللواء (401).

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "الضابط الإسرائيلي القتيل كان من ضمن غرفة القيادة الأمامية واليد اليمنى لأحد قادة ألوية الهجوم الرئيسية شمال القطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أمس مقتل 250 جنديا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر بلغ 593.

מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו: https://t.co/dhbY2XjJkz



מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 19, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه "ينفذ عملية دقيقة" في منطقة مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي "حماس"".

ورغم الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدخل مدينة رفح خلال عدة أسابيع، مؤكدا أنه أمر سيحصل.

المصدر: RT