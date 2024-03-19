"البديل من أجل ألمانيا" يطالب برلين بالاعتراف بإعادة انتخاب بوتين رئيسا لروسيا

دعا عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" يفغيني شميدت الحكومة إلى تبنّي موقف متزن، والاعتراف بإعادة انتخاب فلاديمير بوتين لمنصب الرئيس الروسي.

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وردا على سؤال صحفي حول كيفية تطوير العلاقات بين بلاده وروسيا خلال السنوات الست المقبلة قال شميدت: "يجب على ألمانيا العودة على الفور إلى دورها التقليدي، فنريد أن نكون دولة توازن ولا دولة لمواقف أحادية الجانب".

وأشار إلى أن برلين تحتاج إلى الاستمرار بالاعتراف بفلاديمير بوتين على المستوى الدبلوماسي والسياسي.

وأضاف أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرفض فكرة فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا.

وقال: "تقسم العقوبات شعوبنا وتضر بالاقتصاد وتسمم الجو السياسي".

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر إنه بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا تنوي وزارته الإشارة فقط إلى كنية بوتين في الوثائق والبيانات، دون ذكر اسمه ومنصبه.

من جهتها أعلنت نائبة ممثل مجلس الوزراء الألماني كريستياني هوفمان أن الحكومة الألمانية جاهزة للحوار مع بوتين لكنها لن تهنئه بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في 15 و16 و17 مارس الجاري. ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 100% من وثائق الاقتراع، فاز فلاديمير بوتين بنسبة 87.28% من أصوات الناخبين.

المصدر: نوفوستي