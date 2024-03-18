لافروف يؤكد للمبعوث الصيني "انفتاح روسيا على حل تفاوضي" في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد للمبعوث الصيني لشؤون أوراسيا، لي هوي، "انفتاح روسيا على حل تفاوضي" للنزاع في أوكرانيا، ورفض "معادلة السلام" الأوكرانية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب لقاء لافروف مع المبعوث الصيني لي هوي والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، يوم الاثنين، أن "الوزير أكد انفتاح الجانب الروسي على حل تفاوضي، مؤكدا على رفض روسيا المشاركة في أي فعاليات لتفعيل "معادلة زيلينسكي" بغض النظر عن غلافها".

وأشار لافروف إلى أن "عملية التفاوض يجب أن يسبقها إلغاء كييف لحظر التفاوض مع موسكو ووقف توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وإشارات واضحة بشأن استعدادها لتأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد ومصالح روسيا المشروعة، مثلما أكد عليه الرئيس فلاديمير بوتين".

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وأضافت الخارجية في بيانها أن المبعوث الصيني "أطلع لافروف على تفاصيل جولته الأوروبية الأخيرة، التي قام بها للتعرف على المواقف وتقييم الإمكانيات للتسوية السياسية والدبلوماسية".

كما تبادل الوزير الروسي مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون الآراء حول "دائرة واسعة من المسائل" المتعلقة بنشاط المنظمة.

وأوضحت الخارجية الروسية أن "التركيز جرى على الجوانب العملية لتطوير المنظمة بشكل عام في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، وتطوير التنسيق السياسي الخارجي على المنصات الدولية في ظروف تزايد التحديات والأخطار على أمن الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون".

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يذكر أن المبعوث الصيني لي هوي بدأ منذ يوم 2 مارس الجاري جولته التي تهدف إلى المساعدة في تسوية النزاع في أوكرانيا. وبدأت جولته بزيارة لروسيا، حيث التقى بنائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ثم توجه إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، قبل أن يقوم بزيارة جديدة لموسكو.

وهذه هي الجولة الثانية من الدبلوماسية المكوكية الصينية، علما أن الجولة الأولى جرت في مايو 2023.

المصدر: RT