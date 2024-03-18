عقب فضيحة الصورة وظهور الأميرة البريطانية المفقودة.. خبراء يحذرون من تأجيج المزيد من نظريات المؤامرة

أكد خبراء أن زيارة أميرة ويلز كيت ميدلتون المفاجئة لمتجر المزرعة تزيد من الضغط على القصر لإطلاع الأمة على خبر تعافيها، لأن صمت مساعديها يؤدي إلى تأجيج المزيد من نظريات المؤامرة.

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وقال خبراء اليوم الاثنين إن الزيارة المفاجئة التي قامت بها أميرة ويلز إلى متجر المزرعة المفضل لها في يوم سبت ربيعي مزدحم لا تؤدي إلا إلى زيادة الضغط على القصر لإطلاع الجمهور على صحتها في ظل نظريات المؤامرة المجنونة حول غضبها عبر الإنترنت.

وشوهدت كيت وهي تبدو "سعيدة وصحية ومرتاحة" أثناء قيامها بشراء البضائع من المتجر المستقل الذي يقع على بعد ميل واحد فقط من منزلها في "Adelaide Cottage" يوم السبت، حسب صحيفة "دايلي ميل".

وتم رصد الملكة المستقبلية من قبل العملاء في متجر Windsor Farm" Shop" مع الأمير ويليام بعد صباح من مشاهدة أطفالهم الثلاثة على ما يبدو، جورج، 10 سنوات، شارلوت، ثمانية أعوام، ولويس، خمسة أعوام، وهم يلعبون الرياضة.

وأوضح كاتب السيرة الذاتية، فيل دامبير، لـ"MailOnline"، أنه "في حين أن الكثيرين سيكونون سعداء لسماع أن كيت خرجت، فإن آخرين "سيقولون الآن إذا كانت في حالة جيدة بما يكفي لرؤيتها من قبل أفراد الجمهور، فلماذا لا يتم إخبارنا بما هو الخطأ في ذلك؟".

وأضاف: "ذكر تقرير خلال عطلة نهاية الأسبوع أن كيت تريد الكشف عن علاجها عندما تكون في كامل لياقتها وتعود إلى العمل.. من المحتمل أن يكون هذا هو أفضل طريقة ولكن البعض سوف ينفد صبرهم ويريدون إجابات الآن".

وأشار الخبير الملكي والصحفي الاستقصائي توم باور إلى أن نزهة كيت تظهر أن هناك "ذعرًا في القصر"، خاصة بعد الصورة المعدلة لعيد الأم.

وأردف: "مظهرها يوحي بالذعر في القصر، وبعد أن هدأت ضجة الأسبوع الماضي، سمحوا لها بإعادة إثارة جميع الأسئلة حول صحتها والتي يجب أن تظل خاصة. ومن الواضح أن مستشاريها لا يستطيعون أن يقرروا ما ينبغي أن تكون عليه استراتيجيتهم، أو أن يتفقوا عليها مع استراتيجية ويلز.. إذا استمروا على هذا المنوال، التهرب والنسج، فسوف تنتهي الأمور بشكل سيئ".

وشوهدت كيت أربع مرات خلال أسبوعين عندما أكد قصر كنسينغتون في لندن أنها لن تظهر علنا قبل عيد الفصح بعد إجراء عملية جراحية في البطن في يناير.

وأفادت التقارير بأنها قد تعود إلى واجباتها الملكية عن طريق المشي إلى الكنيسة في عيد الفصح.

ويعتقد باور أن مساعديها في حالة من الذعر وأن كل نزهة عامة لا تؤدي إلا إلى إشعال المزيد من نظريات المؤامرة والأسئلة حول صحتها، خاصة أنه لا توجد صورة لكيت في وندسور بالأمس ولا يوجد تحديث عن حالتها.

واتهم قصر كنسينغتون في لندن بالتعامل مع فضيحة الفوتوشوب "بشكل مروع" والفشل في حماية أميرة ويلز عندما كان يجب عليها "رفع قدميها" في المنزل أثناء تعافيها من عملية جراحية كبرى.

وقال: "إن "الرؤية" غير المتوقعة لكيت بالأمس تشير إلى أن مستشاري قصرها لم يتعلموا الدرس بعد".

في حين ستوفر المشاهدة في متجر "Windsor Farm Shop" أيضا دفعة تشتد الحاجة إليها للجمهور البريطاني الذي أصبح أكثر قلقا بشأن صحة الأميرة في خضم تسونامي من التكهنات حول حالتها غير المعروفة.

وذكر شاهد رأى الزوجين لصحيفة "The Sun" الليلة الماضية: "بعد كل الشائعات التي كانت تدور حولي، أذهلت لرؤيتهما هناك.. كانت كيت تتسوق مع ويليام وبدت سعيدة وبدت في حالة جيدة".

وتابع: "لم يكن الأطفال معهم، لكن هذه علامة جيدة على أنها كانت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لتذهب إلى المتاجر".

وعلى الرغم من عدم التقاط أي صور للزوجين، التزاما بطلبهما بالخصوصية بينما تتعافى كيت، فإن ظهورهما المبلغ عنه يعد علامة مشجعة على أنها تتخذ خطواتها الأولى نحو العودة إلى الارتباطات الملكية الرسمية.

وأوضح فيل دامبيير: "إنه لأمر رائع أن تظهر كيت علنًا ومن الواضح أنها في حالة تحسن.. سيشعر الكثير من الناس أنها في صحة جيدة بما يكفي للذهاب إلى متجر المزرعة، وأتوقع أنها ستأخذ أطفالها قريبًا إلى المدرسة أو خارجها خلال العطلات.. مثل أي شخص كان في فترة نقاهة لفترة طويلة بعد إجراء عملية جراحية، ستشعر بالملل وسترغب بطبيعة الحال في استئناف الحياة الطبيعية"، مضيفا: "لكن لسوء الحظ بالنسبة لبعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى، لن يكون هناك ما يكفي على الإطلاق، وسيقولون الآن إذا كانت جيدة بما يكفي لرؤيتها من قبل أفراد الجمهور، فلماذا لا يمكن إخبارنا بما حدث لها؟"

وأردف: "أتذكر منذ عدة سنوات أن الأمير ويليام خطر في ذهنه أنه لا يريد أن يعرف أي شخص اسم كلبه الجديد، وبعد بضعة أسابيع، كانت كيت تزور المستشفى وأخبرت أحد المرضى أن اسم الكلب هو لوبو.. إنها أكثر انفتاحا بشأن الأمور وأنا متأكد من أن هذه هي الطريقة التي ستكشف بها المزيد عن صحتها عندما تشعر بالثقة وتعتقد أن الوقت مناسب".

ومن المتوقع أن تعود الأميرة، التي قامت بآخر مشاركة عامة لها في ساندرينغهام يوم عيد الميلاد، إلى الخدمة العامة بعد 17 أبريل، عندما يبدأ أطفالها العودة إلى مدرسة لامبروك، بالقرب من أسكوت، بعد عطلة عيد الفصح.

ومع ذلك، هناك ما يشير إلى أن كيت يمكن أن تعود الآن في وقت مبكر وربما تشاهد وهي تدخل قداس عيد الفصح السنوي في كنيسة سانت جورج في ملكية وندسور.

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وفي الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات جامحة حول سبب عدم رؤية كيت، على الرغم من تحديد قصر كنسينغتون للجدول الزمني للتعافي.

وشوهدت أميرة ويلز كيت ميدلتون يوم الاثنين الماضي، للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي حيث خضعت لعملية جراحية في البطن، إذ إن غيابها أدى إلى ظهور بعض فرضيات المؤامرة المجنونة.

وكانت كيت ميدلتون قد أثارت جدلا بعد نشر صورة معدلة تجمعها بأولادها بمناسبة عيد الأم، حيث اعتذرت "عن أي لبس" نتج عنه ذلك، مؤكدة أنها هي من قام بالتعديل.

تم إدخال كيت إلى عيادة لندن، المستشفى الخاص حيث خضع الملك لعلاج تضخم البروستاتا، لإجراء عملية جراحية مخطط لها في البطن، وغادرت المستشفى في 29 يناير، بعد أسبوعين تقريبا، وعادت إلى "Adelaide Cottage" في وندسور.

وتزايدت التكهنات عبر الإنترنت أثناء تعافيها في وندسور، الأمر الذي تفاقم أكثر عندما انسحب ويليام من حفل تأبين لعرابه الراحل، الملك قسطنطين ملك اليونان، بسبب "مسألة شخصية" غير مفسرة.

كما تعرضت وزارة الدفاع لانتقادات بعد أن اقترحت أن كيت ستحضر حدث "Trooping the Colour" في يونيو قبل أن يتم إزالة مظهرها بسرعة من الموقع الرسمي للجيش.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالتها، لكن قصر كنسينغتون قال في وقت سابق إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وأن الأميرة ترغب في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة.

المصدر: "دايلي ميل"