زاخاروفا حول أنباء العائلة البريطانية: "لندن تستحق الشفقة"

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الأنباء التي تشاع عن العائلة الملكية البريطانية والاختفاء المثير للجدل للأميرة كيت ميدلتون، وخبر "وفاة" الملك تشارلز الثالث.

وكتبت زاخاروفا عبر "تليغرام" تعليقا على أنباء وفاة تشارلز الثالث التي نفاها قصر باكنغهام: "لندن تستحق الشفقة".

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وجاء نفي القصر الملكي بعد بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وأعلن "وفاة الملك مساء أمس الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما".

وانتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا لذلك.

ولا يتعلق الأمر فقط بالملك وإنما تدور الشائعات حول غموض اختفاء الاميرة كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني التي لم تظهر علنا وبصورة رسمية منذ ديسمبر الماضي.

يذكر أن العائلة المالكة في بريطانيا تواجه سيلا من الانتقادات بعد نشر القصر صورة معدلة لأميرة ويلز كيت ميدلتون مع أولادها بمناسبة عيد الأم.

وقد اعتذرت كيت لاحقا "عن أي لبس" نتج عن الصورة التي تم نشرها، معترفة بأنها هي من قامت بتعديل الصورة.

المصدر: RT