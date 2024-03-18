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قصر باكنغهام ينفي "بيان وفاة الملك تشارلز الثالث"

مجتمع

قصر باكنغهام ينفي
Gettyimages.ru
ملك بريطانيا تشارلز الثالث
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نفى المكتب الصحفي لقصر باكنغهام الشائعات حول وفاة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، مساء أمس الأحد عن 75 عاما.

وجاء في نفي القصر لوكالة "ريا نوفوستي" أن الملك تشارلز "يواصل إدارة الشؤون الرسمية والخاصة".

وجاء هذا النفي بعد تداول بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نسب إلى القصر وفيه أن الملك توفي مساء أمس الأحد بصورة مفاجئة عن 75 عاما. 

قصر باكنغهام ينفي البيان المتداول حول وفاة الملك تشارلز.

وفي وقت لاحق انتشرت صور ومقاطع مصورة تظهر تنكيس العلم البريطاني فوق القصر، ليتبين أيضا أنها صورة قديمة التقطت عند وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.

هذا انتشرت أخبار عن تلقي هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إخطارا بضرورة "التأهب" لإعلان من العائلة المالكة في أي لحظة، إلا أن الهيئة لم تصدر تأكيدا عن الموضوع.

ومن المعروف أنه قبل الإعلانات الكبرى، يحذر قصر باكنغهام وسائل الإعلام للتأهب، ومثال على ذلك الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان فبراير الماضي والذي تم إخطار بعض المراسلين به.

يذكر أن العائلة المالكة في بريطانيا تواجه سيلا من الانتقادات بعد نشر القصر صورة معدلة لأميرة ويلز كيت ميدلتون مع أولادها بمناسبة عيد الأم. 

وقد اعتذرت كيت لاحقا "عن أي لبس" نتج عن الصورة التي تم نشرها، معترفة بأنها هي من قامت بتعديل الصورة.

وقد أثار هذا الأمر تساؤلات عديدة عن صحة زوجة ولي العهد البريطاني التي لم تظهر علنا وبصورة رسمية منذ ديسمبر الماضي.

ومطلع مارس الحالي، شوهدت كيت ميدلتون علنا للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى منتصف يناير، في صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية في سيارة قرب لندن،  فيما تقوم والدتها بالقيادة.

المصدر: RT

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